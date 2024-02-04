zmit Turgut Mahallesi Sıla Sokak’ta ikamet eden Nuri Avcı(91) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Balıkçılık yapan ve 4 çocuk babası olan Nuri Avcı’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Murat Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.