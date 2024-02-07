Gölcük Derğimendere Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde ikamet eden Hüseyin Zeki Sarı (67) çeşitli rahatsızlıkları sebebi ile vefat etti. Değirmendere’de deri dükkânı işleten Hüseyin Zeki Sarı’nın cenazesi Örcün Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sultan Baba Mezarlığı’nda toprağa verildi.