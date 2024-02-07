Recep Arslanalp
Gölcük Atatürk Mahallesi D130 Karayolu Caddesi üzerinde ikamet eden Dörtler Otomotiv’in sahibi Recep Arslanalp (59) kalp krizi sonucu vefat etti. 3 çocuk babası Recep Arslanalp’ın cenazesi Değirmendere Merkez Cami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sultan Baba Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.