Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent 2. Etap’ta ikamet eden tercüman Meliha Barut (68) MS hastalığı nedeni ile vefat etti. Emekli İbrahim Barut’un eşi 2 çocuk annesi Meliha Barut’un cenazesi IĞI 8 MELİHA BARUT -68 Körfezkent Emlak Konut Cami öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.