Körfez Kuzey Mahallesi Coşkuner Sokak’ta ikamet eden Ali Kılıç(58) kalp krizi sebebiyle vefat etti. Otogar’da işletmecilik yapan ve 3 çocuk babası olan Ali Kılıç’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Kemal Sadi Şirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri mezarlığında toprağa verildi.