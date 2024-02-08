Gebze Hürriyet Mahallesi 2003 Sokak’ta ikamet eden Dursun Baş(52) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 1 çocuk babası olan Dursun Baş’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Nuru Osmaniye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.