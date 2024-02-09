Aznur Bayrak
İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesinde ikamet eden İşçi emeklisi Fahrettin Bayrak’ın eşi, 2 çocuk annesi Aznur Bayrak(88)vefat etti. Cenazesi öğle namazında Eren Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesinde ikamet eden İşçi emeklisi Fahrettin Bayrak’ın eşi, 2 çocuk annesi Aznur Bayrak(88)vefat etti. Cenazesi öğle namazında Eren Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.