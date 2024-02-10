İzmit Ortaburun Mahallesi Ortaburun aşağı mevkii küme evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Salih Okumuş’un eşi Naile Okumuş (77) alzihmer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Naile Okumuş’un cenazesi Ortaburun Aşağı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortaburun Mezarlığında toprağa verildi.