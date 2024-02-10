İzmit Erenler Mahallesi Mesut Tekke Sokak adresinde ikamet eden Türkiye Elektrik Kurumu’ndan emekli Bilal Karaca (79) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Bilal Karaca’nın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.