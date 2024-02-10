Gölcük Değerimendere’de ikamet eden SSK emeklisi merhum Yılmaz Turnalı’nın eşi Fatma Aysu Turnalı (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Yüzbaşılar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Mezarlığında toprağa verildi.