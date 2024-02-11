Ali Karabulut
Körfez Himmetli Mahallesi Küme Evlerinde ikamet eden işçi emeklisi Ali Karabulut (77) yüksek enfeksiyon sebebiyle vefat etti. 2 çocuk babası Ali Karabulut'un cenazesi öğle namazına müteakip Yeni Yalı camiinde kılınan cenaze namazının ardından Himmetli Mezarlığı'nda toprağa verildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.