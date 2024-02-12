Cemal Kızılkaya
İzmit Tepecik Mahallesi Cami Sokak’ta ikamet eden Cemal Kızılkaya(55) şeker hastalığı sebebiyle vefat eti. Acısu Çay Bahçesi işletmecisi ve 2 çocuk babası olan Cemal Kızılkaya’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Hasaneyn Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.