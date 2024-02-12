İzmit Tepecik Mahallesi Cami Sokak’ta ikamet eden Cemal Kızılkaya(55) şeker hastalığı sebebiyle vefat eti. Acısu Çay Bahçesi işletmecisi ve 2 çocuk babası olan Cemal Kızılkaya’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Hasaneyn Mezarlığında toprağa verildi.