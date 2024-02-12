Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Badem Sokak’ta ikamet eden Hamza Cengiz(91) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Çiftçilik yapan ve 6 çocuk babası olan Hamza Cengiz’in cenazesi öğlen namazına müteakip Yavuz Selim Camiinde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığından toprağa verildi.