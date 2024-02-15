Derince İbni Sina Mahallesi Usta Sokak’ta ikamet eden emekli memur İlhami Karlıtaş(68) şeker ve kalp rahatsızlıkları nedeni ile vefat etti. 4 çocuk babası İlhami Karlıtaş’ın cenazesi İmam-ı Azam Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.