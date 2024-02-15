Bursa Zafer Mahallesi’nde ikamet eden İzmitli burma baklava Ustası Murat Değirmancı (74) şeker hastalığı sebebi ile vefat etti. 6 çocuk babası Murat Değirmancı’nın cenazesi Mübeccel Bulut Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığı’nda toprağa verildi.