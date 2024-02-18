İzmit Doğan Mahallesi Hasan Atakan Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi merhum Veysel Kurtuluş’un eşi Ayşe Kurtuluş (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Kurtuluş’un cenazesi Dere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.