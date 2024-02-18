İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden emekli Günaydın Ilıcan (64) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Günaydın Ilıcan’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.