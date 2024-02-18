İzmit Topçular Mahallesi Demirci Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan Musa Özkan (59) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Musa Özkan’ın cenazesi Topçular Turan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.