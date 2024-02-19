Bilecik’te ikamet eden Kandıralı lahmacun ustası Ahmet Morgül(67) kalp rahatsızlığı sebebi ile vefat etti. 2 çocuk babası Ahmet Morgül’ün cenazesi Kandıra Dölekler Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dölekler Mezarlığı’nda toprağa verildi.