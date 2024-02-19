İzmit Yeni Mahalle Teknik Sokak’ta ikamet eden emekli mobilya ustası Ahmet Koca(89) böbretk yetmezliği sebebi ile vefat etti. 1 çocuk babası Ahmet Koca’nın cenazesi Yeni Mahalle Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.