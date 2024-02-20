İzmit Yenişehir Mahallesi Ova Sokak’ta ikamet eden Hikmet Yıldırım(67) böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti. Kocaeli Büyükşehir emeklisi ve 2 çocuk babası olan Hikmet Yıldırım’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Rahmet Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.