Hikmet Yıldırım
İzmit Yenişehir Mahallesi Ova Sokak’ta ikamet eden Hikmet Yıldırım(67) böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti. Kocaeli Büyükşehir emeklisi ve 2 çocuk babası olan Hikmet Yıldırım’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Rahmet Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.