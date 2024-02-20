Kartepe Ataevler Mahallesi Yurdusev Sokak’ta ikamet eden Mustafa Kandaz(77) yumuşak doku kanseri sebebiyle vefat etti. İGSAŞ emeklisi ve 4 çocuk babası olan Mustafa Kandaz’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Maşukiye Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.