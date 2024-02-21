Kandıra Seyitaliler Sünttetçioğlu Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Osman Kaçman (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Kaçman’ın cenazesi Sünnetçioğlu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyitaliler Mezarlığında toprağa verildi.