Derince Yenikent Mahallesi Ergül Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi İhsan Tetik (66) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İhsan Tetik’in cenazesi Yenikent Mimar Sinan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.