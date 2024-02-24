İzmit Kadıköy Mahallesi Öğretmen Mehmet Sargın Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi merhum Kani Yiğit’in eşi Rahime Yiğit (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Rahime Yiğit’in cenazesi Kadıköy Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.