İzmit Yenişehir Mahallesi Sevgili Sokak adresinde ikamet eden uncu Müfit Kandemir (71) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Müfit Kandemir’in cenazesi Yeni Cuma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğantepe Mezarlığında toprağa verildi.