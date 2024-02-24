Necla Bilir
Derince Çavuşlı Mahallesi Karakadılar mevkii küme evleri adresinde ikamet eden Derince Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde çalışan Mustafa Bilir’in eşi Necla Bilir (57) beyin kanaması sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Necla Bilir’in cenazesi Karadalılar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İshakçılar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.