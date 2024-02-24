Derince Çavuşlı Mahallesi Karakadılar mevkii küme evleri adresinde ikamet eden Derince Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde çalışan Mustafa Bilir’in eşi Necla Bilir (57) beyin kanaması sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Necla Bilir’in cenazesi Karadalılar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İshakçılar Mezarlığında toprağa verildi.