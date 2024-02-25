İzmit Tüysüzler Mahallesi Defne Sokak’ta ikamet eden Ayten Baksi(85) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Emekli makine mühendisi Hilmi Baksi’nin eşi ve 2 çocuk annesi olan Ayten Baksi’nin cenazesi öğlen namazına müteakip Yahya Kaptan Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.