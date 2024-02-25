İzmit Tepecik Mahallesi Eski Hamam Sokak’ta ikamet eden Mehmet Halit Özgürer(75) yaşlılık sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 1 çocuk babası olan Mehmet Halit Özgürer’in cenazesi öğlen namazına müteakip Orhan Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.