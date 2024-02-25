İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Başol Sokak’ta ikamet eden Yavuz Kanpara(50) kalp krizi sebebiyle vefat etti. Kanpara Otomotiv’in işletmecilerinden ve 3 çocuk babası olan Yavuz Kanpara’nın cenazesi ikindi namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.