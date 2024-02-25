İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hekimoğlu Sokakta ikamet eden Namık Kemal Bodur(80) demans sebebiyle vefat etti. Emekli tesviye formeni ve 2 çocuk babası olan Namık Kemal Bodur’un cenazesi ikindi namazına müteakip Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.