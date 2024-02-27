Ayşe İkiz
Gölcük Yazlık Yeni Mahalle Osmanlı Caddesinde ikamet eden ev hanımı Ayşe İkiz(56) kanser sebebi ile vefat etti. İşçi emeklisi Orhan İkiz’in eşi, 4 çocuk annesi Ayşe İkiz’in cenazesi Yazlık Merkez Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yazlık Mezarlığında toprağa verildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.