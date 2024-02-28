Gölcük Düzağaç Mahallesi 699. Sokak adresinde ikamet eden Devlet Malzeme Ofisi’nden emekli merhum Veysel Güse’nin eşi Seyhan Güse (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. MHP Halıdere eski Belde Başkanı İsmail Güse ile birlikte 3 çocuk annesi olan Seyhan Güse’nin cenazesi Halıdere Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Halıdere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.