Derince Yenikent Mahallesi Akasya Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Mahmut Kıllı (76) tansiyon hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Mahmut Kıllı’nın cenazesi İmamı-ı Azam Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.