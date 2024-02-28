Kartepe Ataevler Mahallesi Şen Sokak adresinde ikamet eden özel sektörden emekli merhum Kadir Kurt’un eşi Hamide Kurt (63) zatürre nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hamide Kurt’un cenazesi Bahçelievler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.