Erdoğan Zorlu
İzmit 28 Haziran Mahallesi Bahariye Sokak’ta ikamet eden Erdoğan Zorlu(78) kalp krizi sebebiyle vefat etti. Emekli manav esnafı ve 3 çocuk babası ve bir dönem Baç Çınarlı Cami Eski Dernek Başkanı olan Erdoğan Zorlu’nun cenazesi öğlen namazına müteakip Baç Çınarlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.