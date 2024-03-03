Başiskele Aydınkent Mahallesi Hacımecit Bulvarında ikamet eden Ahmet Akyılmaz(72) beyin kanaması sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 3 çocuk babası olan Ahmet Akyılmaz’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Baç Çınarlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.