Kartepe Kadıköy Mahallesi Sandal Sokak'ta ikamet eden Suzan Akbaş(64) MS hastalığı sebebiyle vefat etti. Pişmaniye esnaflığı yapan Kenan Akbaş’ın eşi ve 3 çocuk annesi olan Suzan Akbaş’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Hayırsevenler Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.