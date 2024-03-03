Suzan Akbaş
Kartepe Kadıköy Mahallesi Sandal Sokak'ta ikamet eden Suzan Akbaş(64) MS hastalığı sebebiyle vefat etti. Pişmaniye esnaflığı yapan Kenan Akbaş’ın eşi ve 3 çocuk annesi olan Suzan Akbaş’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Hayırsevenler Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.