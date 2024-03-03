İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesinde ikamet eden Hasan Demirli(71) enfeksiyon sebebiyle vefat etti. Pakmaya işçi emeklisi ve 2 çocuk babası olan Hasan Demirli’nin cenazesi ikindi namazına müteakip Kuruçeşme Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.