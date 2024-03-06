Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde ikamet eden emekli devlet memuru Hüseyin Yılmaz (72)akciğer kanseri ve kalp yetmezliği ile vefat etti. 3 çocuk babası Hüseyin Yılmaz’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Osman Yılmaz Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.