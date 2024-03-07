Aydoğan Demirsoy
İzmit Hacıhasan Mahallesi Rıdvan Alyürük Sokak adresinde ikamet eden İzmit’in köklü ailelerinden merhume Ruhan Demirsoy’un eşi Aydoğan Demirsoy (95) vefat etti. Yalçın Demirsoy, Hale Topçu ve Şule Tülümen’in babalar olan, İzmit - Ankara Caddesi geçmiş dönem tüccarlarından, Mannesman Boru Bayii- Demirsoy Ticaret Şirketi kurucusu Aydoğan Demirsoy’un cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.