İzmit Hacıhasan Mahallesi Rıdvan Alyürük Sokak adresinde ikamet eden İzmit’in köklü ailelerinden merhume Ruhan Demirsoy’un eşi Aydoğan Demirsoy (95) vefat etti. Yalçın Demirsoy, Hale Topçu ve Şule Tülümen’in babalar olan, İzmit - Ankara Caddesi geçmiş dönem tüccarlarından, Mannesman Boru Bayii- Demirsoy Ticaret Şirketi kurucusu Aydoğan Demirsoy’un cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.