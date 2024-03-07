Gölcük Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesinde ikamet eden Murat Ece (66) vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Ece’nin cenazesi Sanayi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.