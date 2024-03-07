Temel Özkaraaslan
Başiskele Döngel Mahallesi Onurhan Caddesi adresinde ikamet eden, Öz Ağaç İş eski Genel Başkanı Abidin Özkaraaslan ile 5 çocuk babası, Ak Parti Kocaeli İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Çalık’ın dedesi Temel Özkaraaslan (89) vefat etti. Özkaraaslan’ın cenazesi Döngel Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Döngel Mezarlığında toprağa verildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.