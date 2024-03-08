Kartepe Suadiye Mahallesi Mesudiye Caddesi’nde ikamet eden Şükrü Top(64) kalp krizi sebebiyle vefat etti. Pakmaya emeklisi ve 2 çocuk babası olan Şükrü Top’un cenazesi öğlen namazına müteakip Suadiye Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.