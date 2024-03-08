Körfez Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde ikamet eden Fikri Refik Yıldız(98) yaşlılık sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 3 çocuk babası olan Fikri Refik Yıldız’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Hacı Osman Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.