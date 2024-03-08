Fikri Refik Yıldız
Körfez Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde ikamet eden Fikri Refik Yıldız(98) yaşlılık sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 3 çocuk babası olan Fikri Refik Yıldız’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Hacı Osman Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.