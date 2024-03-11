Çayırova Yeni Mahalle Gaziler Caddesi’nde ikamet eden Beşir Yaşaroğlu(85) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Yurtdışı emeklisi ve 4 çocuk babası olan Beşir Yaşaroğlu’nun cenazesi öğlen namazına müteakip Hoş Seda Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Akse Mezarlığında toprağa verildi.