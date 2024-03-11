İzmit Tavşantepe Mahallesi Ramazan Sokak’ta ikamet eden Rafet Deniz(85) böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti. Halk Eğitim’den emekli ve 3 çocuk babası olan Rafet Deniz’in cenazesi öğlen namazına müteakip Tavşantepe Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.