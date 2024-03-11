Rafet Deniz
İzmit Tavşantepe Mahallesi Ramazan Sokak’ta ikamet eden Rafet Deniz(85) böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti. Halk Eğitim’den emekli ve 3 çocuk babası olan Rafet Deniz’in cenazesi öğlen namazına müteakip Tavşantepe Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.