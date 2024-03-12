Gölcük Merkez Mahallesi 35. Sokak adresinde ikamet eden marangoz ve malulen emekli olan Mahmut Uğurlu (55) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mahmut Uğurlu’nun cenazesi Gölcük Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.