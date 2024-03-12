Gölcük Hamidiye Mahallesinde ikamet eden İSU’dan emekli İbrahim Karakaya (64) vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Karakaya’nın cenazesi Hamidiye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mezarlığında toprağa verildi.