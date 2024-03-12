Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi adresinde ikamet eden merhum Muzaffer Tavan’ın eşi Nuran Tavan (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Nuran Tavan’ın cenazesi İGSAŞ Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.